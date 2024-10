È entrata in sala operatori ben 80 volte in pochi anni. L’odissea di Giuseppina Carreras, 49 anni, di Gonnosfanadiga è iniziata nel 2011.

Si è sottoposta a 4 interventi chirurgici in tre anni a causa di un problema di salute. All’epoca aveva avvertito solo un leggero fastidio all’addome ma non aveva dato peso e aveva proseguito a vivere le sue giornate tranquillamente.

Fino al 2017 quando nella parte basa dell’addome compare un rigonfiamento. Inizialmente i medici pensano a una puntura d’insetto, ma più passava il tempo più le condizioni della donna peggioravano. Da qui è iniziata la sfilza di interventi, dolori lancinanti e ricoveri. Giuseppina Carreras, sposata e madre di due figli, è stata sottoposta a 80 interventi in 30 mesi. I medici la incidevano anche tre volte in una settimana. Lo scorso novembre il momento peggiore, durante il quale la donna ha pensato di non farcela, causato da una setticemia.

Poco meno di un mese fa l’ultimo intervento, durato 8 ore, al policlinico di Monserrato. I medici hanno inciso l’intestino e qui hanno trovato delle clip metalliche che lo perforavano e creavano delle cisti.

La donna assistita dal tribunale del malato e sta valutando se e come procedere legalmente.