Nella giornata di ieri, 20 febbraio, a Gonnosfanadiga, i Carabinieri della locale stazione hanno sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un 37enne del luogo, disoccupato e già noto per precedenti vicende giudiziarie.

All’uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex moglie e ai figli minori, sia presso l'abitazione di famiglia che di quella del suocero, dove attualmente la donna risiede coi bambini. La distanza minima che l'uomo dovrà mantenere nei confronti delle persone protette è di 500 metri e non potrà contattarle in nessun modo.

Per verificare che prescrizioni vengano rispettate, al 37enne è stato fatto indossare un braccialetto elettronico munito di localizzatore GPS, collegato a un telefono cellulare che la donna dovrà portare sempre con se.