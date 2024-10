Ieri a Gonnesa i carabinieri della locale Stazione, a seguito di denuncia – querela presentata da una 41enne, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per atti persecutori, un 44enne residente ad Iglesias, disoccupato, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

L'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio e avrebbe iniziato a perseguitare e molestare quotidianamente la propria ex, con telefonate e messaggi anche dal tono minaccioso, cagionandole un grave stato di ansia e paura per la propria incolumità e un intollerabile condizionamento della propria esistenza.

È verosimile che intervenga presto per l’uomo un divieto di allontanamento ai luoghi frequentati dalla vittima, un divieto di telefonarle e, in caso di inosservanza, l’uomo potrebbe finire dapprima ai domiciliari e infine in carcere.