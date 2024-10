Silvano Sanna, pensionato di 70 anni di Villacidro, si si è sentito male mentre nuotava a pochi metri dalla riva.

Si trovava al mare insieme con la famiglia a Gonnesa.

Nonostante i tempestivi soccorsi dei bagnini della So.Sa.Go di Gonnesa che hanno attuato tutte le procedure previste e il successivo intervento del 118, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche i militari della Guardia Costiera di Portoscuso e i Carabinieri.

La Guardia costiera raccomanda in queste giornate con temperature elevate di evitare le ore più calde per bambini ed anziani e comunque di immergersi gradualmente in acqua.