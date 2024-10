Operazione antibracconaggio dei forestali di Iglesias.

L'intervento dei forestali dell'ispettorato ripartimentale di Iglesias, guidati dal comandante Alberto Sattanino, è avvenuto a tarda sera del 2 agosto scorso.

In località Seddas Moddizzi, alla periferia di Gonnesa, i forestali hanno sorpreso un 50 enne di Gonnesa che è stato denunciato per porto abusivo d'arma comune da sparo ed esercizio di caccia in tempo di divieto generale. L'uomo è stato sorpreso in flagranza proprio mentre si stava apprestando a cacciare cinghiali. Secondo quanto reso noto dall'ispettorato forestale di Iglesias l'uomo si sarebbe costruito una postazione sopraelevata per poter sparare agevolmente i cinghiali che venivano attirati in un punto sottostante con delle granaglie sparse per terra dallo stesso bracconiere.