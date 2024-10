Ieri a Gonnesa, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’attività di controllo del territorio, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne del posto. Questi, fermato a un posto di controllo dei carabinieri sulla ss 126, alla guida di un’utilitaria, sarebbe stato trovato in possesso di 1,21 grammi di marijuana.

Successivamente, presso l'abitazione dello stesso, nel corso di una successiva perquisizione domiciliare, sarebbero stati rinvenuti ulteriori 2,89 grammi di sostanza, per un quantitativo complessivo di 4,10 grammi. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e debitamente custodito in attesa del successivo deposito presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi di laboratorio.

Il giovane, che non risulta oggetto di analoghe precedenti segnalazioni, verrà anche segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, nell’ipotesi che quella sostanza fosse destinata ad uso personale. Si tratta di una di quelle situazioni limite nelle quali il quantitativo non è tale né da confermare, né da escludere che la sostanza fosse destinata alla cessione.