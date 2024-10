Stanotte a Gonnesa, un 22enne del posto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e speronamento. Il giovane si sarebbe reso protagonista di una fuga in auto, coi militari all'inseguimento per diversi chilometri dopo essere stati speronati.

Alla guida dell'auto del padre, secondo quanto riferito il 22enne, al fine di eludere un normale controllo alla circolazione stradale, non si è fermato all'alt imposto dai militari ad un posto di controllo e dopo aver impattato contro l'Alfa Romeo Giulia dell'Arma ha ripreso la marcia tentando di dileguarsi.

I carabinieri lo hanno inseguito e raggiunto in uno sterrato senza uscita, ma il giovane è riuscito, ancora una volta con una manovra spericolata, a dileguarsi. I due militari lo hanno però riconosciuto e infine rintracciato presso la propria abitazione di residenza, e lo hanno quindi condotto in caserma.

Al termine dei necessari adempimenti è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.