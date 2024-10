Un gommone con a bordo due donne, per cause in corso di accertamento, si è schiantato sugli scogli a Santa Teresa di Gallura, in località Porto Pozzo.

L’impatto è stato violento e una delle due signore, di 80 anni, di Santa Teresa, è stata sbalzata fuori dall'imbarcazione riportando gravi lesioni.

Sul posto è intervenuto il servizio di elisoccorso dei Vigili del fuoco con il personale sanitario. Dopo la prima assistenza, l’anziana è stata trasportata all'ospedale civile di Sassari con un grave trauma. È intervenuto anche un equipe sanitaria del 118 con un’ambulanza e una squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena.