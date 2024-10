“A seguito della mia interrogazione del 18 dicembre scorso gli uffici dell’assessorato alla Sanità hanno disposto due sopralluoghi che sono stati effettuali all’interno dell’area della discarica abusiva di Su Donnigheddu in data 9 e 13 gennaio 2020. Due verifiche dalle quali è emerso chiaramente che quanto da me denunciato corrisponde alla verità dei fatti. Su quest’area, utilizzata dal Comune di Golfo Aranci dal 1979 al 1991 e che si estende per oltre 15 mila metri quadri, non è mai stato realizzato alcun Piano di caratterizzazione. Ciò significa che non si hanno dati relativi alle effettive condizioni del sito che ‘potrebbe aver subito fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali’, come testualmente specificato in una delle due relazioni allegate alla risposta all’interrogazione. Gli unici dati disponibili – sempre stando al documento- risalgono a campionamenti di acque superficiali del rio Su Laccu, che scorre a fianco alla discarica, eseguiti dall’Arpas nel 2012”.

Ad Annunciarlo è stato consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Li Gioi, che aggiunge: “Alla luce dei risultati comunicati dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica incaricato delle verifiche, è emerso inoltre che non risultano, ad eccezione della ricopertura del cumulo di rifiuti, interventi di messa in sicurezza né di bonifica. Le conclusioni della relazione ritengono pertanto necessari ‘interventi mirati alla rimozione e/o all’isolamento delle potenziali fonti inquinanti al fine di impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti’”.

“La discarica nella quale sono stati accumulati negli anni oltre 34 mila metri cubi di rifiuti di vario genere – prosegue l’esponente pentastellato – sorge nel bel mezzo di un’area residenziale su cui insistono un centinaio di abitazioni di pregio. Numerosi terreni limitrofi, alcuni coltivati a vigneto, altri adibiti ad orto o utilizzati per il pascolo, presumibilmente risultano già compromessi dall’inquinamento. A tutela della salute dei residenti e dell’ambiente chiediamo che i provvedimenti richiesti dagli uffici competenti trovino immediata attuazione per disinnescare una bomba ecologica da troppo tempo dimenticata”.