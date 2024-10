Stop alle riprese de La Sirenetta? Secondo le indiscrezioni giunte in queste ore sarebbe stata decisa una sospensione momentanea. Si parla di sei persone della troupe risultate positive al virus Sars-Cov 2. Le riprese, che dovrebbero durare sei settimane, sono cominciate da Cala Moresca, Golfo Aranci.

Il colosso cinematografico americano ha scelto infatti la nostra Isola come scenario per il remake del film d'animazione che nel 1999 sbancò ai botteghini. La splendida Sirenetta è la 21enne cantante Halle Bailey, mentre il Re Tritone sarà il premio Oscar Javier Bardem.

Sul caso è intervenuto su Facebook il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, che ha subito precisato: “La notizia non è confermata dall'autorità sanitaria, quale unico soggetto in possesso dei dati sugli eventuali contagi. La situazione sanitaria in paese è sotto controllo e non vi sono casi di positività. È necessario tutelare ogni sforzo compiuto nella direzione di affermare il nostro paese come località sicura e la tranquillità di chi sta lavorando a una produzione internazionale che ci porterà visibilità e prestigio”.

Intanto, su Instagram, la pagina mermaidliveaction tieni aggiornati i fan.