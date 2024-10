Walter Fadda, operaio di 40 anni, è stato arrestato dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia per detenzione di sostanze stupefacenti. Nato e residente a Civitavecchia, ma di origini sarde, l'operaio è stato fermato dopo il suo sbarco dal traghetto che da Livorno è arrivato a Golfo Aranci. I militari che hanno perquisito l'auto, una golf, hanno trovato, in un vano sotto il sedile, 5 kg di coca purissima del valore di 2 milioni di euro. I pacchetti, per ingannare l'olfatto dei cani antidroga, sono stati avvolti da una guaina di gomma, sigillati con il cellophane e coperti con del nastro adesivo.