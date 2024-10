"Non è il momento delle polemiche e delle recriminazioni, si potranno valutare successivamente le responsabilità". L'assessore dei Trasporti Massimo Deiana, commenta così la vicenda della GoinSardinia. "È il momento di utilizzare tutte le energie per assistere i passeggeri e riproteggerli nella maniera più efficace per riportarli a casa". La Regione sta seguendo l'evoluzione della situazione di GoinSardinia di ora in ora, in accordo con l'Autorità marittima di Olbia e la Prefettura di Sassari. "La sospensione del servizio di trasporto delle navi di GoinSardinia, che parte da oggi - dice l'esponente della giunta Pigliaru- ci mette nella condizione di trovare una soluzione per riproteggere oltre 10mila passeggeri che nei prossimi tre giorni devono lasciare l'isola".

L'assessore Deiana intanto ha attivato interlocuzioni con gli altri vettori "soprattutto con la compagnia Tirrenia che ha un contratto di servizio per trasporti da e per la Sardegna". Intanto Deiana ha chiesto al numero uno di Cin, Ettore Morace, di garantire la massima disponibilità di posti per i passeggeri e di praticare la migliore tariffa possibile. "La compagnia di navigazione Tirrenia - dice l'assessore- ha dato la disponibilità per i giorni di venerdì, sabato e domenica, cioè 29, 30 e 31 agosto, di 7mila posti per i passeggeri e 1.100 posti auto".

L'invito dell'assessore dei Trasporti Deiana, rivolto ai turisti che hanno acquistato il biglietto navale con GoinSardinia, è quello di verificare e valutare vettori e possibilità di itinerari alternativi.