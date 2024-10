I Ragazzi speciali, come li definisce Carlo Mascia, i miei ragazzi che insieme ai loro familiari gioiscono, si divertono, fanno sport all’aperto, partecipano agli eventi, ai concerti, alle partite di calcio, fanno i selfie con i vip e non solo.

Perché tutto ciò, e tanto altro, dice tra le righe il loro insostituibile ‘coach’ di vita, possa rappresentare davvero la gioia di vivere oltre le 4 mura.

Ecco il racconto su Sardegna Live di un’ennesima iniziativa dalla pista di Go Kart di Sestu, accanto all’area commerciale sull’ex 131: “SB Kart …..Perchè la mia “mente” per una volta la voglio guidare io. Giorno dopo giorno - dice Mascia - vedo con piacere che le mie idee prendono forma e tutto questo grazie a chi ha le capacità di poter insegnare ciò che è di propria competenza.... Grazie agli istruttori del SB Kart come Fabio e Vladimiro ora gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus stanno imparando a guidare i kart da soli....E quindi possiamo sicuramente dire che Il miracolo è vicino. Sono più che sicuro che tanti ci guardano con interesse perché stiamo portando avanti progetti “Seri” a favore di chi non si arrende alla malattia ma che attraverso lo sport è pronto a combatterla per uscirne vincenti. Vedere Matteo fare l'ultimo giro guidando da solo senza l'aiuto del suo copilota è ciò che per me non ha avuto prezzo, perché sono dell'idea che tutti hanno il diritto di poter trovare una propria autonomia personale, ognuno a modo suo. Ognuno per le proprie capacità, quando ti prepari ad affrontare una nuova sfida l'importante è che chi hai al tuo fianco sappia renderti sempre più forte.... E questo lo puoi ottenere solo da chi è preparato a farlo....e grazie a Vladimiro della SK Kart sono riuscito a trovare persone disposte a condividere il mio sogno...... Eccoci ora pronti per un'altra stagione che ci vedrà protagonisti al SB Kart ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 18 in Via Piscina Matzeu 3 a Sestu dove ogni atleta della Polisportiva Olimpia Onlus potrà trovare nei 700 metri di questo percorso fatto di curve alla portata di tutti nel massimo della sicurezza un’opportunità di crescita personale e di inclusione sociale, vi aspettiamo quindi - conclude Carlo Mascia - per fare un giro con noi per dimostrare ancora una volta che l’handicap può fermare tutto tranne la nostra voglia di vivere".

