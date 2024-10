La nave “Kriti I” avrebbe dovuto trasportare in Sardegna circa 1400 persone al giorno e 700 auto con partenze da Livorno e Civitavecchia e scalo ad Olbia. Ma ieri sera, dopo una serie di verifiche effettuate da parte della Capitaneria di Porto nell'ambito dei controlli P.S.C ( Port State Control), il traghetto noleggiato la nuovo tour operator low cost gallurese, “Go in Sardinia” non ha ottenuto il via libera alla partenza. I passeggeri sono, dunque, partiti con altre navi il cui costo aggiuntivo del biglietto è stato finanziato dagli imprenditori galluresi, fondatori di "Go in sardinia". Incerta anche la partenza.