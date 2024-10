E' stato necessario l'intervento degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico, nel pomeriggio di ieri, a Dolianova, per il recupero di un cercatore di funghi in difficoltà.

L'operazione di soccorso si è conclusa intorno alle 16.30 in località Crabili Becciu, dove I.D., 50enne di Maracalagonis, aveva riportato una frattura alla gamba dopo essere scivolato per circa dieci metri, mentre cercava funghi in compagnia della moglie.

Ad intervenire sul posto una squadra composta da quattro tecnici in guardia attiva della Stazione di Cagliari, supportati da due sanitari più altri 4 tecnici provenienti dalla Stazione del Medio Campidano.

Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato su una barella portantina al mezzo di soccorso sanitario, l’ambulanza Providence del 118 di Cagliari, che li attendeva nell’ultimo tratto di strada sterrata percorribile con i mezzi.

L’intervento si è concluso tempestivamente grazie ai software di geolocalizzazione utilizzati dal SASS, i quali hanno permesso alla Centrale di Coordinamento virtuale di monitorare costantemente la posizione dei tecnici attraverso la tracciabilità dei loro dispositivi e fornire loro le indicazioni per raggiungere la località nel minor tempo possibile.

Il Soccorso Alpino, ieri, era già intervenuto per recuperare un cacciatore a Capo Ferrato, nel territorio di Muravera.