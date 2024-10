Cori, slogan e insulti contro la città di Cagliari e i tifosi rossoblù. Così gli ultras del Napoli ripresi mentre attraversavano le strade del capoluogo sardo dopo essere sbarcati nell'Isola per assistere al match di questa sera che vedrà i padroni di casa contrapposti ai partenopei all'Unipol Domus.

Quello fra Cagliari e Napoli, in programma questa sera alle 19, è uno scontro fondamentale per gli uomini di Mazzarri in chiave salvezza e per gli avversari in chiave scudetto dopo il passo falso di Milan e Inter che potrebbe permettere al Napoli di raggiungere la vetta della classifica in caso di vittoria.

Ecco il video pubblicato sulla Facebook CCN - Cagliari Calcio News.