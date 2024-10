Ci stiamo avvicinando al giorno di Natale e allora il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu, racconta quanto accaduto nove anni fa, quasi allo scoccare della mezzanotte del 25 dicembre 2012, in due località del cagliaritano, dove sono stati registrati due avvistamenti.

“Elmas 24 dicembre 2012 ore 23:50. La notte era nebbiosa e un giovane, era appena arrivato a casa in automobile, con i propri genitori. Dopo aver parcheggiato l'automobile in garage è andato a chiudere il cancello d'ingresso e mentre si accingeva ad entrare in casa, ha intravisto al di sopra dello stabile, delle luci nella nebbia e si è fermato ad osservare il fenomeno. Erano tre luci bianche disposte a triangolo, ma poi ha notato che queste erano all'interno di un oggetto volante scuro di forma sferica. L'oggetto volante si librava nell'aria con movimenti veloci ad un'altezza piuttosto bassa, per poi scomparire nella nebbia seguendo un percorso verticale”.

Antoniomaria Cuccu continua e spiega quanto si è verificato anche a Selargius: “Il secondo caso era accaduto a Selargius, quasi alla mezzanotte, tra il 24 e il 25 dicembre 2012. Una signora era appena giunta in automobile davanti alla casa di sua sorella e nell'alzare gli occhi verso il cielo, osservava in direzione della Caserma dei Vigili del Fuoco, al di sopra dell'antenna, un oggetto volante sferico di colore arancione, che eseguiva dei rapidi movimenti verticali e quando si fermava diventava rosso. Dopo una decina di minuti lo notava abbassarsi di quota e dirigersi in direzione di Pirri, fino a perderlo di vista”.

Il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici sottolinea che si tratta di “due testimonianze molto interessanti, perché avvenute nell'arco di pochi minuti, in due località poco distanti, da testimoni indipendenti e quanto hanno riferito i testimoni, gli oggetti volanti osservati, avevano caratteristiche differenti tra loro. Due testimonianze che si aggiungono alla quantità di casi catalogati dal CISU Sardegna, in trent'anni di attività”.

Nella foto le fasi dell'avvistamento accaduto ad Elmas