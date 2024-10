E’ stata riconsegnata oggi al Presidente della Provincia di Nuoro, Roberto Deriu, la fascia di rappresentanza della Provincia che era stata affidata agli studenti del Liceo Pedagogico e Musicale Satta di Nuoro durante la mobilitazione di inizio anno scolastico per l’istituzione della seconda prima dell’indirizzo musicale.

“La fascia è stata vostra per tutto questo periodo – ha detto il presidente Deriu agli studenti – perché tutta la comunità era con voi. In quei giorni,nei quali sembrava non ci fosse più niente da fare, avevo preso l’impegno di fare di tutto per arrivare ad avere una seconda prima classe. Insieme abbiamo vinto”. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente del Liceo, Carla Marchetti e dalla rappresentante degli studenti Marta Solinas.

“Riconsegniamo la fascia al Presidente come simbolo del successo “ ha detto Marta Solinas – “ perché la lotta del Liceo, insieme alla Provincia, ha portato ad istituire una seconda prima classe dell’indirizzo musicale permettendo a 25 ragazzi di frequentare il corso che desideravano”. Il Presidente Deriu ha comunicato poi che il 6 dicembre scorso sono stati affidati i lavori per la sistemazione delle aule tecniche e del laboratorio della scuola.

“Lavori per 105.000 euro – ha spiegato il Presidente - che consentiranno di potenziare l’offerta formativa di questo Liceo”. Al termine della cerimonia il chitarrista Davide Mocci ha tenuto una lezione-concerto.