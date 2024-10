Si è concluso nei giorni scorsi il progetto di alternanza scuola-lavoro che ha visto coinvolti più di cinquanta studenti del Liceo Scientifico Enrico Fermi e il Comando di Polizia Locale di Alghero.

Un’esperienza suggellata dai ragazzi con un incontro per spiegare “Insieme si può” , il progetto di educazione alla legalità e di solidarietà civile che ha interessato le classi Terze e Quarte, in stretta collaborazione col dipartimento della Protezione Civile. "Quello della Polizia Locale è un ruolo delicato e fondamentale all'interno di una comunità, spesso ingrato ma insostituibile perché alla base dei rapporti di civile convivenza e rispetto delle regole" ha dichiarato il Sindaco Mario Bruno ai giovani studenti, soddisfatti del percorso intrapreso nelle 30 ore di servizio presso il Comando di Via Mazzini.

Un programma articolato in due fasi e incentrato sul ruolo e le funzioni degli agenti in ambito amministrativo e ambientale.