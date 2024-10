Una bellissima storia d’amore che dura poco meno di 80 anni. Inseparabili, come sostiene il loro nipote, William Piseddu: «Un amore che ha portato loro tre figli, otto nipoti e 4 pronipoti, per noi e per tutti – dice - sono un raro esempio di fedeltà legati alle tradizioni e al lavoro come tutti i suellesi».

Lui, Benedetto Floris è nato il 21 marzo del 1918, lui è il nuovo centenario di Suelli, piccolo comune della Trexenta; lei, Bonaria Dessì, è originaria di Sadali, classe 1921: una vita fatta di trasferimenti per via del lavoro quello della coppia di anziani arzilli, la carriera militare nella cavalleria diede modo a Benedetto e Bonaria di girare tra la Sardegna e la Penisola.

Il nonnino di Suelli è stato impegnato a lungo anche nell’impegno sociale, come presidente dell’Azione cattolica prima fino alla promozione di attività sportive dei giovani e referente del circolo dei combattenti. Poi anche in politica, come vice sindaco e consigliere comunale. Oggi la coppia vive in serenità la propria vecchiaia ponendo sempre come pilastro importante il valore della famiglia, trasmesso ai figli, nipoti e pronipoti.

(Si ringrazia William Piseddu per il materiale fotografico trasmesso alla nostra Redazione a corredo dell'articolo)