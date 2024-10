Aveva messo in vendita il proprio scooter, Yamaha Tmax, sul sito di annunci online "subito.it", ma quando il presunto acquirente si è presentato all’incontro per trattare la vendita, si è dato alla fuga in sella al ciclomotore, seguito dal suo complice a bordo di una Mercedes Benz classe A.

E’ successo a Iglesias in via Villa di Chiesa ed è quanto ricostruito dai carabinieri.

Nei guai sono finiti Simone Alessio Salis, 26enne di Quartu Sant’Elena, arrestato, e Matteo Patteri, 29enne sempre di Quartu, pluripregiudicato, denunciato.

Il proprietario dello scooter, E.M., 26enne di Iglesias, ha immediatamente allertato i carabinieri che sulla Strada provinciale 2, all’altezza di Uta, hanno fermato Salis. Secondo quanto accertato dai militari, il giovane guidava senza patente e, perquisito, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Patteri, invece, è stato intercettato sulla SS 130: non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha fatto perdere le proprie tracce. Sono ancora in corso le sue ricerche. Lo scooter rubato però è stato ritrovato a Iglesias e riconsegnato al proprietario.

Nell’odierna udienza, il giudice ha disposto la scarcerazione di Salis – che tramite il suo legale ha chiesto i termini a difesa - con l’obbligo di firma in caserma due volte al giorno.