Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile, coordinata dal dott. Dario Mongiovì, su segnalazione di un cittadino, hanno deferito in stato di libertà S.O., oristanese residente a Santa Giusta per ricettazione.

Nella fattispecie, il derubato consultando annunci di vendita di biciclette sul portale subito.it, ha riconosciuto la propria mountain-bike, marca Olimpia, che gli era stata rubata qualche tempo prima.

Trattandosi di un mezzo professionale del valore di circa 2000 euro l’uomo non ha esitato a contattare immediatamente la Polizia che con intervento tempestivo ha permesso di recuperare la refurtiva e denunciare il malfattore.

Gli investigatori, hanno seguito a distanza la trattativa e l’incontro fra il ricettatore ed il derubato e ciò ha permesso di individuare con sicurezza il mezzo rubato, recuperarlo e identificare il criminale fino a quel momento rimasto nascosto nell’anonimato dell’annuncio online.

"Questa sinergia tra cittadini e Polizia di Stato - ha dichiarato il Questore di Oristano dott. Di Ruberto - è fondamentale per la soluzione di eventuali reati. Per questo invito tutti a non esitare a contattare il nostro numero di emergenza e soccorso pubblico 113 che è operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno".