Nella serata di ieri gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato in flagranza un giovane di 18 anni per il reato di rapina aggravata in concorso con un minore di 16 anni. Durante lo svolgimento dei servizi, il Centro Operativo ha ricevuto una segnalazione che nella centralissima via Bayle erano stati fermati dal personale in servizio per due giovani, presunti responsabili di una rapina.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, mentre si accingeva a salire in macchina per fare rientro a casa, è stata avvicinata da due giovani che hanno offerto dello stupefacente ed inoltre gli hanno chiesto se avesse da cambiare una banconota di grosso taglio con altre di taglio più piccolo.

La vittima ha consegnato al maggiore dei due una banconota da 10 euro, che ha nascosto all’interno di un marsupio per poi darsi alla fuga insieme al complice. La vittima, dopo aver chiesto la restituzione del denaro, è stata minacciata dai due giovani che si sono avvicinati con atteggiamento aggressivo.

A questo punto il malcapitato è riuscito ad allontanarsi e chiedere aiuto agli agenti che si trovavano nelle immediate vicinanze. I due ragazzi sono stati fermati dal personale in servizio, in attesa della Squadra Volante che ha proceduto all’arresto.

La perquisizione del marsupio in possesso del maggiorenne ha permesso di recuperare la banconota da 10 euro che, dopo la formale denuncia, è stata restituita alla vittima. I due presunti autori del fatto sono stati accompagnati in Questura e tratti in arresto in flagranza per rapina aggravata in concorso.

Per il 18enne i fatti accertati saranno sottoposti alla valutazione del gip, che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina, mentre il minore è stato riaffidato ai genitori.