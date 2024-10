Hanno puntato alla gola di un 23enne un coltello e lo hanno obbligato a consegnare le chiavi dell'auto e il cellulare.

Due giovani di Assemini, Mattia Pireddu, di 30 anni, e Alessandro Frau, di 24, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina. Il fatto è avvenuto nella notte, alle 3, nei parcheggi davanti alla discoteca "Il Lido" al Poetto.

La vittima era appena uscita dal locale e stava per salire in auto, una Renault Clio, per tornare a casa, quando i due lo hanno avvicinato intimandogli di consegnare le chiavi. Il 23enne ha rifiutato ed a quel punto uno dei rapinatori gli ha puntato il coltello.

I due sono poi saliti sull'auto e si sono allontanati. La vittima ha subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che raccolta la testimonianza del 23enne, descrizione e targa della Renaul Clio, hanno fatto scattare le ricerche.

La vettura è stata inseguita e bloccata ad Assemini dove Pireddu e Frau sono stati arrestati. L'auto è stata restituita al proprietario.