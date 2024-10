Gli operai ex Ati Ifras, che in attesa di un contratto si erano barricati sul tetto del duomo di Sassari per protesta, ieri mattina, dopo due mesi, hanno abbandonato il presidio.

Gli operai del Parco Geominerario occuparono il tetto della cattedrale di San Nicola il 9 ottobre scorso come estrema forma di protesta davanti alla cassa integrazione in scadenza e alle prospettive di un futuro buio.

I lavoratori, nel giorno dell'Immacolata, hanno preso parte alla tradizionale Infiorata della madonnina in piazza Mazzotti e poi hanno assistito alla messa celebrata nel duomo dall'arcivescovo di Sassari Monsignor Gianfanco Saba. 

"Vogliamo dare credito alle parole dell'assessore regionale Spanu – queste le dichiarazioni –, che ha garantito il nostro reimpiego al massimo entro la metà di gennaio".

Stando agli accordi sottoscritti dalla Regione, gli operai saranno ricollocati al lavoro in parte all'interno del Parco regionale di Porto Conte, e in parte per conto del Comune di Sassari nei siti del parco geominerario dell'Argentiera.