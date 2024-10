I giganti di Mont’e Prama sono i tesori di un passato nuragico riemerso con tutta la sua bellezza.

Nel territorio di CABRAS antichi scenari deponevano a favore di uno spettacolo che l’arte ha fortificato e la storia restituito, lasciando aperte le porte per nuove e ancora possibili scoperte su chi, prima di noi, passando ha lasciato una traccia indelebile.

Il SINIS si riempirà di musica, espressioni popolari, cultura e tradizioni in occasione di VOCI DI MAGGIO che quest’anno battezza la sua XV° Edizione grazie alla tenacia e all’intraprendenza di GIGI SANNA e degli ISTENTALES da sempre promotori di uno degli eventi più importanti dell’isola.

GIULIANO MARONGIU sarà ancora una volta il presentatore degli eventi legati alla musica e alla moda che si svolgeranno sabato 30 e domenica 31 maggio nella grande Piazza Santa Maria.

Saliranno sul palco di VOCI DI MAGGIO per animare il CONCERTO artisti di grande richiamo: i NOMADI, gli ISTENTALES, i TAZENDA, i COLLAGE, le BALENTES, PAGO, MARIA LUISA CONGIU. Spazio alla comicità con i grandi protagonisti del cabaret isolano: BENITO URGU, GIUSEPPE MASIA, NICOLA CANCEDDA. Lo spettacolo musicale ospiterà anche alcune giovani espressioni musicali come LUCA TILOCCA, SARDIGNA REMIX e gli ZERO 20. L’arte popolare sarà rappresentata dalle maschere etniche di OTTANA indossate dai componenti dell’Associazione SOS MERDULES BEZZOS, dal GRUPPO FOLK “GLI SCALZI” di CABRAS, dai suonatori di launeddas STEFANO PINNA e ROBERTO TANGIANU, dal Coro GLI AMICI DEL FOLKLORE di NUORO.

MODA DI MAGGIO è il secondo grande evento, in programma per domenica 31 maggio, dedicato alla creatività degli stilisti sardi. Il contenitore ricco di musica e intrattenimento, nasce per bissare il grande successo ottenuto in Piazza d’Italia a Sassari lo scorso anno.

Il Sindaco di Cabras CRISTIANO CARRUS esprime anche a nome della comunità che amministra la gioia di ospitare un evento capace di richiamare migliaia di persone in un luogo che grazie alle scoperte archeologiche, al sito nuragico e al Museo che raccoglie le testimonianze si pone al centro dell’interesse mondiale.

<<VOCI DI MAGGIO come sempre non è solo una vetrina per la grande musica e per lo spettacolo – dice Gigi Sanna – ma una grande occasione per investire sulle nostre economie, sulla conoscenza che riporta in un unico grande “villaggio” le arti, i mestieri, le tradizioni che la Sardegna produce da sempre. Ci sarà ancora una volta la possibilità di gustare i sapori autentici della gastronomia sarda con le Sagre che saranno cuori pulsanti della manifestazione, con la cottura dei maialetti e dei vitelli, con i prodotti a km zero che porteranno sui banchi degli espositori i prodotti agroalimentari sardi. Cabras è un luogo di mare e di pescatori: sarà l’occasione per promuovere anche l’economia locale>>.

Il convegno sulle statue di Mont’e Prama, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo della cultura, sarà uno dei momenti più importanti di VOCI DI MAGGIO 2015.

“La manifestazione organizzata dagli ISTENTALES è una grande festa di popolo – dichiara Giuliano Marongiu – e il fatto che quest’anno faccia tappa a CABRAS, luogo di inestimabile valore e bellezza, conferm