Nuoro illuminata dalle luci del Natale e inondata di suoni, colori e suggestioni. Sono davvero tante le iniziative e nutrito il coinvolgimento di tanti artisti, tra i più amati del panorama nazionale e regionale, che animeranno l’edizione speciale di Voci di Maggio 2021.

Nell’anno che rende omaggio a Grazia Deledda per i 150 anni dalla nascita, gli Istentales hanno scelto la loro città, cuore di un’isola che riparte, per articolare un programma ricco, ambizioso e senza precedenti che dal 24 al 31 dicembre proporrà concerti, spettacoli e iniziative di vario genere per aggiungere un tassello al grande mosaico che figura tra gli appuntamenti più importanti, in Sardegna, degli ultimi vent’anni.

Nel corso delle diverse giornate saliranno sul palco di Piazza Vittorio Emanuele e all’Exmè di Piazza Mameli, presentati da Giuliano Marongiu, artisti di calibro come Enrico Ruggeri, i Nomadi, Bobby Solo, i Creedence, Modena City Ramblers, Viola Valentino, Bianca Atzei, Equipe 84, i Dj di Radio 105 e naturalmente gli Istentales, padroni di casa e protagonisti e organizzatori di un evento amato e consolidato che mescola generi e numeri, promuove luoghi e territori, incentiva e favorisce l’economia.

La sera del 30 dicembre, Gigi Sanna e il suo gruppo presenteranno in anteprima la canzone “Sciopero”, che segna la collaborazione con i Modena City Ramblers e prelude all’uscita del nuovo cd degli Istentales “Omines” prevista per i primi mesi del 2022.

Attesissime anche le performances di artisti regionali come Ammerare, Karma, Andrea Rosas e le rassegne dedicate alle formazioni di canto a tenore e ai cori polifonici, che trovano spazio in cartellone insieme alle esibizioni del Tenore Santu Caralu di Nuoro e di quello di Neoneli.

Non solo musica e spettacolo ma anche sapori e tradizioni, con le Sagre della salsiccia, dell’agnello, del vitello, del maiale e della grigliata mista; con l’allestimento di Stand di antichi mestieri e mercati agroalimentari di Campagna Amica che sosteranno per tutta la durata dell’evento.

Sono in programma visite guidate a Musei e Siti Archeologici per domenica 26 dicembre anche un Torneo di Calcio a 5 per accontentare gli amanti dello sport.

Grande e apprezzatissima novità è l’Incontro con l’Artista: tutti le star che si esibiranno in concerto dopo le 19.00, incontreranno dalle ore 17.00 i loro fans all’Exmè, regalando una session acustica e mettendosi a disposizione per foto e autografi.

Gli eventi saranno trasmessi da Sardegna Live e Radio Barbagia.

“Mai come quest’anno abbiamo voluto spendere energie e investire risorse per onorare i Vent’anni di Voci di Maggio” dice Gigi Sanna, leader degli Istentales. “Nel ringraziare le parti in causa che ci hanno dato una mano, che non ci hanno mai lasciato soli e che sosterranno lo spirito dell’iniziativa, l’augurio che rivolgiamo a tutti è che si possa al più presto ritrovare la serenità, la forza per rimettere a posto le vite che questa maledetta pandemia ha travolto e messo a dura prova. La musica e tutto quello che le farà da contorno porterà una carezza a chi è già in corsa per questa ripartenza che tutti abbiamo sognato e che dobbiamo sostenere con determinazione”.

Voci di Maggio nasce col sostegno di: Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Banco di Sardegna, Camera di Commercio di Nuoro, Coldiretti Sardegna, la 3A Arborea, e diversi sponsor.