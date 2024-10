“O Sardigna” è un inno dedicato alla Sardegna, un racconto d’amore per la propria terra, di un popolo fiero e orgoglioso della sua storia, cultura e tradizione. Elio, cittadino onorario di Orune e di Neoneli, canta in veste inedita e in lingua sarda il suo amore per l'isola.

La band è formata da Gigi Sanna alla voce, Luca Floris alla batteria e Sandro Canova al basso.

Elio de Le Storie Tese ci racconta: "È molto bello, sembra veramente un inno. Può essere il nuovo inno, sarà il nuovo inno! Ascoltate il nuovo brano degli Istentales, canto anch'io!”.

Gigi Sanna (leader gruppo Istentales) prosegue: "Ho visto tante penne navigare in fogli di carta bianchi per descrivere la bellezza di una terra, ma forse la mia più grande fortuna è quella di esserci nato".

(Gigi Sanna/Davide Guiso)

O Sardigna istimada das su coro a sa zente

Para semper su fronte e non t'arrendas mai

Ses s'orgogliu balente de una terra galana Zente firma e leale chi non traichiti mai

O Sardigna sovrana sese in mesu e su mare

In sar feminas nostras podes sempes contare

Sun chircande dae meda de ti fachere dannu

Ma tue semper gherrera mustras s'atteru fiancu

O sardigna feria mai su corfu mortale

Pronta a dare sa vida pro s’amicu e sarvare

Este in pannos de seda sa pandera de amistade

Cussor moros bendaos cheren sa libertade

O Sardigna ses patria de sa zente e gabbale

No accattande travallu es custretta a emigrare

Bene cherfia in tottube ca si fachet onore

Pranghet cando este partinde ma poi torrat a inoche

O Sardigna sos sardos sun provande a s'unire

Malumores a banda pro difendere a tive

Sun chircande e lassare a sor zovanos fizzos

Su chi amus connottu dae sor nostros anticos

O Sardigna ti lasso terra forte e gentile

Si ar bisonzu de mene semper prontu a partire

A naschire e a imbezzare grande onore e riguardu

Ti ringrazio de coro deo e su populu sardu...

Il gruppo Istentales composto da Gigi Sanna alla voce, Sandro Canova al basso e Luca Floris alla batteria nasce a Nuoro nel 1995. Dalla sala prove all’interno di un ovile, ai numerosi concerti e alla vittoria nel 2002 al Festival di Napoli con Anna Calemme, numerosi sono stati i riconoscimentie le collaborazioni che nel corso degli anni li hanno visti protagonisti.

La loro musica etno-pop agropastorale ha affascinato grandi nomi del panorama musicale nazionale dando vita a tour, collaborazioni discografiche e amicizie immortali con: Pierangelo Bertoli, Roberto Vecchioni, Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi, Dolcenera, Danilo Sacco ecc.

La stella più luminosa della costellazione di Orione da cui prende il nome la band, continua a regalare emozioni anche nel 2022 con l’uscita del loro diciottesimo lavoro discografico dal titolo “Homines”, contenente dieci brani inediti tra cui i singoli “O Sardigna” in feat. con Elio de Le Storie Tese e “Sciopero” in feat. con i Modena City Ramblers.

INFO BRANO E CREDITS AUDIO/VIDEO

Autore: Gigi Sanna

Compositore: Davide Guiso

Hanno suonato:

Elio de Le Storie Tese: voce

Gigi Sanna: voce

Tenores di Neoneli

Sandro Canova: basso

Luca Floris: batteria

Francesca Lai: cori

Davide Guiso: chitarre, tastiere,

programmazione

Roberto Tangianu: launeddas

Peppino Bande: fisarmonica

Registrazione e mixaggio: Studio Arte&Suono

di Davide Guiso (NU)

Registrazione voce Elio: SoundRoom

(Alghero) di Maurizio Pinna

Produzione video: Sardegna Live

YouTube: www.youtube.com/c/Istentales

