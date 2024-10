L'informazione turistica raggiunge direttamente i vacanzieri nei punti più affollati della Sardegna. Per dieci giorni a cavallo di Ferragosto 48 giovani forniranno informazioni e assistenza ai turisti direttamente nelle spiagge dell'Isola.



L'assessorato regionale del Turismo ha organizzato un servizio info-point itinerante per conoscere il territorio e dare ragguagli sulla sicurezza in mare. I ragazzi saranno presenti tutti i giorni (dalle 12 alle 18), tra il 12 e il 20 agosto, in dodici spiagge dell'Isola muniti di tablet con collegamento internet per mostrare luoghi, litorali, mappe ed eventi. Saranno dotati anche di materiale promozionale e per la sicurezza in mare. Per essere più facilmente riconoscibili, indosseranno una divisa bianca con il logo della Regione e quello "Sardegna Turismo" a colori.



"I nostri stessi visitatori sono i primi ad affermare che la Sardegna è la patria dell'accoglienza e dell'ospitalità - spiega l'assessore Luigi Crisponi - Il desk sarà utile non solo per aiutare i turisti a orientarsi sul territorio isolano ma anche per la diffusione delle conoscenze storico-geografiche e sulle tradizioni e folklore della nostra terra". Le spiagge interessate sono: La Pelosa di Stintino e il Lido di San Giovanni ad Alghero, in provincia di Sassari; Pittulongu a Olbia e La Cinta di San Teodoro, in Gallura; La Caletta di Siniscola e un lungo tratto del litorale di Orosei, in provincia di Nuoro; Torre Grande a Oristano; Porto Giunco a Villasimius e tutto il litorale di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari; il Lido di Orrì a Tortolì in Ogliastra; Porto Pino, territorio di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis; Piscinas, nel territorio di Arbus, nel Medio Campidano.