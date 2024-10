Domani pomeriggio alle 16 nella struttura dell’Exme di Cagliari - Pirri di via Sanna, i componenti dell'Associazione nazionale carabinieri di Cagliari, presieduta dal colonello Antonio Casu, consegneranno una notevole quantità di generi alimentari che sono stati donati nei giorni scorsi nei due banchi di raccolta ubicati nei supermercati Conad di viale Jenner e di via Dei Valenzani.

I volontari, quasi tutti carabinieri in congedo, hanno lavorato per tre giorni coordinati dal luogotenente Mario Petrini e hanno raccolto l’invito e la preghiera di assistenza fatta dall'associazione no profit Domus de luna, che ormai da diversi anni si occupa delle famiglie in difficolta di Cagliari, notevolmente aumentate nel numero in questo delicato momento di emergenza sanitaria, aumentando così a dismisura il disagio delle famiglie povere.

Questa raccolta è stata molto apprezzata soprattutto dai clienti dei due supermercati che hanno veramente risposto con grande senso di carità permettendo così una abbondante raccolta di generi alimentari.