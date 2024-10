Istanza in Cassazione per la revoca della misura cautelare in carcere per Alberto Cubeddu, 21 anni di Ozieri, e ricorso al tribunale del Riesame per Paolo Enrico Pinna, 18 anni di Nule, entrambi arrestati il 25 maggio scorso per gli omicidi dello studente di Orune Gianluca Monni e di Stefano Masala, 28 anni di Nule.

Sono le ultime mosse degli avvocati difensori, Mattia Doneddu e Patrizio Rovelli per Cubeddu, Agostinangelo Marras per Pinna.

Secondo i due legali, non sussistono le esigenze per mantenere in carcere i loro assistiti.

L'avvocato Doneddu ha anche presentato istanza al tribunale del Riesame per la scarcerazione di Antonio Zapareddu, il 25enne di Ozieri arrestato con l'accusa di detenzione di armi ma estraneo ai due delitti.