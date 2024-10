Loro, belli e sorridenti, sempre positivi, sono i ragazzi-atleti speciali della “Polisportiva Olimpia Onlus”, insieme al loro motivatore-coach insostituibile, Carlo Mascia; anche loro hanno risentito molto delle limitazioni per il Covid, per i grandi eventi sportivi, sociali, concerti e tanto altro.

“L’arrivo dell’anno nuovo è un momento molto importante per tutti noi in quanto è perfetto sia per fare un resoconto di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 365 giorni, sia per darci nuovi obiettivi e continuare a crescere – dice Carlo Mascia – (nella foto di repertorio con i suoi ragazzi speciali).

Abbiamo bisogno di leggerezza e di carezze nell'anima, l'anno che ci lasciamo alle spalle, è stato un anno di grande dolore per molti di noi, siamo disorientati e abbiamo bisogno di certezze; perché si possa ritornare ad apprezzare le piccole gioie quotidiane che per noi della Polisportiva Olimpia Onlus è un modus da sempre. Il Capodanno – ammette Mascia - è anche l’occasione giusta per fare gli auguri alle persone che più abbiamo vicino e quindi a voi che ci sostenete ogni giorno nella nostra battaglia contro l'indifferenza verso chi non ha la possibilità di poter fare della propria vita ciò che desidera i migliori auguri di buon 2021”.

(Foto di repertorio)