“Anche quest'anno viviamo una Pasqua segnata dalla pandemia. Come ha detto il Santo Padre, se l'anno scorso eravamo scioccati, quest'anno siamo provati. Dopo un anno, non siamo ancora riusciti a riprenderci la nostra vita e la stanchezza comincia a farsi sentire, mentre la crisi economica diventa sempre più pesante. Ma la Pasqua porta con sé il più potente messaggio di fede e di speranza che ci sia, quello del ritorno alla vita dopo la morte. Oggi non è un giorno triste perché non possiamo uscire o stare in compagnia, ma un giorno di speranza. La speranza di tornare presto alla vita normale. Buona Pasqua, Cagliari”.

E’ questo il messaggio di buona Pasqua del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.