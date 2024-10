Il sindaco Fabrizio Demelas e l’Amministrazione Comunale di Sorso porgono all’ultracentenaria Antonietta Fais i più sinceri auguri di buon compleanno per i suoi 105 anni e la omaggiano con una targa, consegnata da una nutrita rappresentanza di amministratori, fra i quali, l’Onorevole Antonello Peru, l’Assessore Agostino Delogu, il presidente del Consiglio Comunale Andrea Mangatia e le consigliere Serena Camboni e Francesca Capai.

La signora Fais è nata a Sorso il 7 gennaio 1915 da Paolicco e Teresa Piredda, e ha vissuto la sua infanzia con due fratelli e cinque sorelle. Orfana all’età di 15 anni si fa carico di portare avanti con una sorella la tradizione di famiglia, continuando a produrre e vendere pane fatto in casa. Lavora inoltre come domestica e come bracciante agricola. Si sposa l’8 dicembre del 1941 con Efisio Concuda col quale hanno tre figli, Maria, Piero e Teresa. Rimane vedova nel 1989.

Ora vive con la nipote Alessandra. Ha cinque nipoti e sei pronipoti.