I test sierologici applicati all’emergenza Covid-19 stanno assumendo un ruolo fondamentale per la pianificazione del post lock-down. Ed è proprio grazie a questo strumento che gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus ed i loro associati potranno infatti avere un quadro più chiaro della situazione epidemiologica cosicché da poterle usare per poter progressivamente allentare le attuali misure restrittive subite sino ad oggi.



Lunedì mattina alle ore 10 presso lo studio medico del Professor Gian luigi Piras grazie all'interessamento in prima persona della nostra supporter Simona Buono 18 atleti della Polisportiva Olimpia Onlus di Cagliari e del Sarrabus eseguiranno il test rapido Covid-19.



Il test rapido Covid-19 IgG/IgM è un esame semplice e veloce scelto per la sua attendibilità, sensibilità e specificità. Grazie ad una semplice azione tramite pungidito sarà possibile effettuare l’esame in tempi ridotti ma soprattutto in massima sicurezza presso il suo Centro Medico di via Palestrina.



A differenza degli ormai noti tamponi (esame di laboratorio per individuare all’interno delle mucose la presenza del coronavirus) i test rapidi sierologici serviranno ad individuare chi tra noi è entrato in contatto col virus e ne ha sviluppato gli anticorpi o chi con un infezione in corso ma risulta asintomatico.

Lo stesso medico eseguirà la misurazione della temperatura corporea, della pressione e del battito cardiaco.

In caso di positività al rapid test il dottore entrerà in contatto con il medico di famiglia e con il sevizio di igiene per predisporre la visita per il tampone. Il materiale biologico verrà ritirato e smaltito seguendo l’apposto protocollo.



"Felicissimi ancora una volta - dice il coach Carlo Mascia - di essere con la Polisportiva Olimpia Onlus portatori sani di valori sociali Positivi per il bene nostro e di chi ci sta attorno".