“Come Regione saremo sempre pronti a dare sostegno a chi è impegnato in prima linea per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie. La presenza sul nostro territorio di realtà che esprimono dinamismo ed energie positive ci rende orgogliosi”.

Lo dichiarano il vicepresidente della Giunta regionale, Alessandra Zedda, e l’assessore della Sanità, Mario Nieddu, che questa mattina, a Cagliari, hanno incontrato i ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus, accompagnati dal presidente dell’associazione, Carlo Mascia ed Eugenia Falchi, rappresentante della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi che ha ringraziato gli esponenti della Giunta Solinas, consegnando loro una targa, e ha invitato i giovani atleti dell’associazione a Dubai, in occasione di Expo 2020, rinviato al 2021 in seguito all’emergenza Covid. Durante l’incontro i ragazzi della polisportiva hanno anche presentato l’evento ‘Olimpia week water emotion’, corso di sci nautico che impegnerà gli atleti diversamente abili dell’associazione dal 19 al 26 luglio a La Maddalena.

"Mi sento Onorato di questa giornata per la presenza di due importanti rappresentanti della regione Sardegna e la presenza della responsabile della camera di commercio italiana a Dubai Eugenia Falchi - sottolinea i coach Carlo Mascia, Olimpia Onlus - mi lusinga perché mi da la possibilità di esportare il nostro progetto educativo oltre oceano, un grazie di cuore al nostro caro amico Nicola Pili per aver creduto in noi e nel nostro meraviglioso mondo a colori".