I “ragazzi” speciali della Polisportiva Olimpia Onlus non disdegnano, accompagnati dal loro coach Carlo Mascia, di far emozionare e di far condividere loro davvero iniziative sociali utili che fanno bene al cuore e alla comunità.

Con le manovre Bls le possibilità di sopravvivenza di una vittima aumenta di tre volte ed è proprio questo lo scopo principale del corso, diffondere la cultura del primo soccorso a tutta la comunità, insegnando alcune semplici manovre di rianimazione che possono essere decisive per salvare una vita umana. Partecipando a questo corso, organizzato a livello base per renderlo più comprensivo anche gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus, Cesarina Cireddu e Martino Secci entrambi istruttori della I.A.M.A.S. e BLSD della Società Nazionale di Salvamento della Sezione del Sarrabus, cercheranno per tutto il mese di giugno 2020 di far apprendere le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali, per affrontare una situazione di emergenza, in attesa dell’arrivo del 118. Al termine di questo corso, anche gli atleti della Polisportiva Olimpia del Sarrabus e di Cagliari, saranno in grado di riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco e da annegamento, tanto da poter offrire anche loro un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco o durante un soffocamento da corpo estraneo, dimostrando l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un AED.

Nei nostri corsi non solo rianimazione cardiopolmonare ma anche manovre di disostruzione. Sempre più spesso purtroppo si sentono casi di bambini o adulti rimasti soffocati a causa di un corpo estraneo, affinché ci siano sempre meno casi di vittime da soffocamento, gli istruttori, hanno deciso di inserire nei corsi BLS anche le manovre di disostruzione per infanti, bambini e adulti. Il corso si terrà presso la struttura del Vela Sport a Portotramazzu messo a disposizione dai titolari Mario Lussu ed Emanuela Mura ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 prima del corso riservato ai bagnini che si sono resi protagonisti proprio la settimana scorsa salvando una donna con i suoi piccoli.

“Grazie alle nuove leggi e all’informazione – fa notare Carlo Mascia, instancabile portavoce della Polisportiva Olimpia Onlus - si sente sempre più spesso parlare di BLS, ma in cosa consiste effettivamente questo brevetto e perché è importante? Per BLS si intende Basic Life Support ovvero il supporto di base alle funzioni vitali, questa tecnica di primo soccorso comprende la rianimazione cardio-polmonare RCP ed altre manovre a supporto delle funzioni vitali. In Italia ogni anno vengono colpite da arresto cardiaco più di 60mila persone l’anno circa 164 ogni giorno con percentuali di sopravvivenza vicino allo zero senza un intervento immediato”.