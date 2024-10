Per gli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus ancora una grande esperienza da ricordare perché vissuta, stavolta, con uno dei più grandi personaggi televisivi italiani, Paolo Bonolis. Infatti Roberto Musa, Elia Salis e Alessandro Vacca, accompagnati dal presidente, Carlo Mascia hanno potuto assistere alla celebre trasmissione in tv di Canale 5 “Avanti un Altro”, andata in onda nella serata di ieri.

L’affollato salotto è stato come sempre capitanato dalla bellissima Miss Claudia, (Claudia Ruggeri). Gli atleti della Polisportiva Olimpia hanno potuto conoscere i personaggi storici come la dottoressa Maria Mazza, la bonas Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniell Nillson e la bona sorte Francesca Brambilla.

Tutti personaggi nati dalla mente del conduttore e degli autori e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutt’Italia. E’ tutta al contrario la sfida che incorona il campione della puntata. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente per vincere deve dare 21 risposte sbagliate. Il format di “Avanti un altro!”, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo.

Il momento più emozionante è stato quando il presentatore ha citato il nome della Polisportiva Olimpia Onlus di Cagliari in un vero tripudio di applausi e alla fine con la foto di gruppo con gli atleti speciali sardi: “Loro portano in giro per il mondo un messaggio speciale – dice emozionato, Carlo Mascia - che li contraddistingue ormai da più di trent'anni: l’handicap può fermare tutto tranne la nostra e la loro voglia di vivere, non solo ai concerti, a fare boxe, a guidare i go kart, ai tanti eventi ed iniziative in lungo e in largo tra la Penisola e la Sardegna. Prossima tappa? Il 22 febbraio 2020 – conclude Mascia – saremo pronti per partecipare al famoso Carnevale di Viareggio e anche lì ne vedremo delle belle”.

