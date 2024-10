Gli artificieri del 5° Reggimento Genio Guastatori della Brigata “Sassari” hanno concluso nella mattinata di oggi le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di un proietto d’artiglieria EPS da 75 mm. rinvenuto nelle campagne a circa 5 chilometri da Sarroch.

Infatti, a seguito della richiesta di intervento da parte della prefettura di Cagliari, gli uomini della Brigata "Sassari" sono intervenuti per distruggere l’ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il proietto d’artiglieria, caricato con alto esplosivo, era stato ritrovato nei giorni scorsi, in località “Monte Nieddu”, da un cercatore di funghi che, allarmato alla vista del residuo bellico, aveva avvertito le autorità locali. Gli artificieri del 5° reggimento di Macomer hanno provveduto alla distruzione sul posto del residuato, dopo aver messo in sicurezza l’area.

Il rinvenimento di ordigni nel territorio della Sardegna è un evento tutt’altro che raro: il 2017 è stato infatti chiuso con ben 16 bonifiche occasionali di residuati bellici effettuati in tutta l’Isola, e l’inizio del 2018 ha già visto impegnato l’Esercito in questo ambito, nel quadro degli interventi di pubblica utilità che la Forza Armata svolge a favore dei cittadini.