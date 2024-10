In Sardegna

Quellas di Davide Nughes, 39enne di Olbia, è una storia d'amore eccezzionale fra tante che se ne son sentite in questi giorni di paura e difficoltà in Sardegna. Nughes è il titolare del panificio "Lu Pani", che aveva aperto poco più di un anno fa. Lunedì scorso il dramma dell'alluvione, il fango, il terrore e una città messa in ginocchio dalla violenza della natura.