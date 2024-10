“Il servizio di emergenza-urgenza nel centro Sardegna è al collasso: a Sorgono non si riesce neanche a garantire un’ambulanza medicalizzata perché i medici del 118 sono solo due, mentre ad Ales e Bosa la situazione non è migliore”.

Paolo Truzzu, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia-An, rileva il paradosso tra la recente decisione del Centrosinistra di trasferire a Nuoro l’Areus e la totale condizione di disorganizzazione e trascuratezza in cui sono abbandonate le aree interne.

“Ci si scandalizza quando dalla Penisola si cita la Barbagia in senso negativo, come terra arretrata e incivile, ma poi la stessa Giunta regionale dimentica un intero territorio, lasciandolo senza il servizio di emergenza-urgenza”, accusa.

“A furia di pensare dove dislocare nuove strutture, la Asl unica a Sassari e l’Areus a Nuoro, in base a logiche clientelari e sperperando i soldi dei cittadini, ci si dimentica delle reali e quotidiane esigenze della popolazione e si negano alle stesse aree, a cui si finge di dedicare maggiore attenzione, quei servizi e quelle coperture fondamentali”, continua Truzzu.

Per l’esponente di FdI, “Si è perso tempo per oltre due anni e mezzo sulla costituzione dell'Areus e non si è pensato al quotidiano, alle reali emergenze del servizio 118, ossia l'invecchiamento del personale medico e l’assenza di ricambio. Anziché preoccuparsi di portare l'Areus a Nuoro - conclude Truzzu - l’assessore Arru deve subito fare in modo che nuovo personale medico integri quello presente nei centri interni dell’Isola, che già soffrono per una condizione infrastrutturale svantaggiata, in modo da garantire i servizi necessari ai cittadini, in particolare, in questo periodo estivo in cui aumentano le presenze di turisti e di coloro che rientrano nei propri paesi per le ferie”.

Anche il vicesindaco di Belvi, Maurizio Cadau, è intervenuto sulla vicenda: "La situazione nella Barbagia Mandrolisai è drammatica ed è da dicembre che denuncio il progressivo smantellamento dell'ospedale del San Camillo di Sorgono e la preoccupante situazione del 118 che ormai si trova al collasso con la sola disponibilità di 2 soli medici per coprire i turni settimanali".

"Dopo le promesse dell'arrivo di medici dalla penisola siamo arrivati all'estate e la situazione è ancora più tragica con medici che arrivavano da Alghero e Nuoro in ferie e alcuni in malattia".

“La Barbagia ormai è un territorio dimenticato dalle istituzioni e neanche la salute di un intero territorio viene tutelata" continua l'esponente barbaracino di Fratelli d'Italia-An "chiedo a tutte le forze politiche che hanno festeggiato la creazione dell'Areus a Nuoro se sia il caso, finalmente, di capire che l’emergenza giornaliera di questo territorio non è vincere la sfida con Cagliari o Sassari per un ufficio amministrativo ma avere gli stessi servizi vitali di tutti i cittadini visto che paghiamo le tasse come tutti”.