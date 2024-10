Mentre Orune è sconvolta da quanto accaduto questa mattina in paese, dalle indagini dei carabinieri che si occupano dell'omicidio del giovane studente emergono alcuni particolari inquietanti che potrebbero aiutare a fare chiarezza sulla vicenda.

Come riportato dal Tg1 e da repubblica.it, Gianluca Monni nei giorni scorsi avrebbe difeso la fidanzata Eleonora nel corso di una lite scoppiata con alcuni ragazzi del paese. A raccontare questo episodio sarebbero stati gli amici dei due durante gli interrogatori che per tutta la mattina si sono tenuti in caserma.

Duro, nel frattempo, il commento del primo cittadino di Orune Michele Deserra che parla di "Un delitto barbaro, una tragedia che colpisce tutti".