Anche in questo momento di emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus c’è chi attende una famiglia che si prenda loro di loro. Sono i cani ospitati nella struttura comunale di Funtana Sa Figu a Sassari, da tempo chiusa al pubblico per via delle restrizioni. Tuttavia, il personale e il persona continuano ad accudirli.

Da qui l’iniziativa, nata in America ma sposata dal Comune e dal l'associazione Qua la Zampa che gestisce il canile: se le famiglie non possono andare dai cani, saranno i cani ad andare dalle loro future (si spera) famiglie.

Le foto dei 230 cani saranno stampate e consegnate a domicilio insieme alle pizze, mentre sul cartone ci saranno anche il numero di telefono e tutti i contatti per chiedere la loro storia, l'età e le caratteristiche e iniziare così, seppur da lontano, a creare un legame con lui o con lei. Già diversi gli esercizi che hanno aderito. Chi vuole sposare l'iniziativa con la propria attività o desidera informazioni può scrivere alla mail qualazampasassari@tiscali.it.