Anche in occasione della 117^ Sagra del Redentore a Nuoro, il Comando Provinciale dei Carabinieri, nell’ambito delle disposizioni per la sicurezza decise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinato dalla Prefettura nuorese, ha ottenuto dal Comando Generale l’autorizzazione ad impiegare le Api (Aliquote di Primo Intervento) che, con finalità preventiva ed in assenza di una specifica minaccia, hanno discretamente vigilato il territorio nei giorni e negli orari più sensibili, al fine di garantire la sicurezza delle persone che a vario titolo hanno partecipato alla manifestazione.



Le Api sono parte integrante del dispositivo antiterrorismo dell’Arma dei Carabinieri. Nate alla luce delle nuove minacce internazionali, a seguito degli attentati di Parigi (7 gennaio e 13 novembre 2015) e di Bruxelles (22 marzo 2016), sono composte da militari con addestramento ed equipaggiamento specifici per il primo contrasto ai terroristi.



In Sardegna sono costituite da militari inquadrati nel reparto scelto dei Cacciatori di Sardegna e, sotto il diretto coordinamento del Comandante Provinciale del territorio in cui sono impiegate, hanno il compito di intervenire con la massima rapidità in caso di attacco terroristico multiplo ad obiettivi urbani nell’area di competenza, ‘fissando’ sul posto i terroristi e costringendoli ad ingaggiare il conflitto con loro, invece che con i civili.



Per il futuro, l’impiego delle Api verrà richiesto dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro per tutti gli eventi che prevedono l’affluenza di un considerevole numero di persone.