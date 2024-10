Si è svolto a villa Devoto l’incontro tra il presidente della Regione Ugo Cappellacci ed i rappresentanti della Glencore-Xstrata Chris Eskdale, Javier Herrero, Carlos Navalpotro e Carlo Lolliri.

Al centro del confronto le prospettive dell’impegno in Sardegna dell’azienda, che non solo ha ribadito l’intenzione di volere continuare ad operare nell’isola ma ha, altresì, espresso la volontà di potenziare le produzioni. In particolare, Glencore-Xstrata prevede di rilanciare la produzione dello zinco e del piombo nei siti di Portovesme e S. Gavino e guarda all’anno 2014 come periodo capace di creare opportunità e margini positivi sul piano economico.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Cappellacci, che ha ribadito l’interesse della Regione a mantenere un dialogo aperto con l’azienda e a supportare tutte le iniziative inerenti le infrastrutture necessarie a garantire la continuità produttiva, ivi comprese quelle di carattere ambientale. Il presidente ha altresì dichiarato che il regime della super-interrompibilità deve essere considerato uno strumento tecnico necessario per garantire la competitività delle realtà presenti nell'isola con quelle operanti in altri territori e per questo motivo deve essere convertito in una misura stabile e non più a tempo determinato.