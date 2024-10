Sono WB Crew, Stefano Marongiu e Asem&Deka i vincitori della seconda edizione di Gartbage – Cassonetto d'artista, il progetto del Comune di Sassari Settore Ambiente e Verde pubblico promosso insieme ad Ambiente Italia - CNS Consorzio Formula Ambiente e ideato da Inventiva per portare l'attenzione della cittadinanza sull'importanza del decoro urbano.

Le tre opere vincitrici sono state proclamate oggi 14 ottobre alla fiera Promo Autunno dal sindaco Nicola Sanna e dall'assessore alle Politiche agro-ambientali Fabio Pinna.

A "L'apertura" dell'artista Maristellarte (Maristella Portas di Quartu sant'Elena) è stato consegnato il Premio speciale Banco di Sardegna (500 euro).

«Si tratta di ottimi lavori tra i quali non è stato facile scegliere – ha commentato il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese -. I complimenti vanno anche a chi ha promosso questa idea che, oltre ad avere un significato educativo, valorizza la fantasia e la bravura dei nostri giovani che sono stati capaci di trasformare i mezzi per il trasporto della spazzatura in vere e proprie opere d’arte viaggianti. Il Banco di Sardegna è ben felice di promuovere queste iniziative sociali che rientrano appieno nella sua missione» .

Il primo premio (1.000 euro) è andato all'opera “La casa di carta” realizzata da WB Crew (Giuseppe Zichi e Mattia Falchi di Torralba), Il secondo (500 euro) a “Giochi da bagno” di Stefano Marongiu e iI terzo (250 euro) a “Giochi cromatici” di Asem&Deka (Emilio Assanti e Carlotta Deriu).