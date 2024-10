Sarà visitabile sino a domani 26 maggio, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, la mostra d’arte contemporanea “Labirinti dell’Intelletto- Antologica 1998 – 2018” di Giuseppe Tamponi, allestita presso i locali di viale Regina Margherita 33 a Cagliari.

Per celebrare i suoi vent’anni di attività, il pittore di Lanusei ma residente nel capoluogo sardo ha voluto proporre un percorso creativo degno della sua fama. In lieve contrapposizione agli sfondi terrosi e lividi, dalle calde atmosfere tonali, il segno viene animato da un colore vitale ed energetico, sovente edulcorato da sfumature sensibili e ammantato di simboli. Le modulazioni grafiche appaiono dense di riverberi emozionali, punto di coesione tra la concezione razionale e lo slancio sentimentale dell’autore. La linea, libera e rapida sulla tela, si snoda, si interseca e si sovrappone a creare uno scenario labirintico, da interpretare come una terza dimensione dell'inconscio

Opere da cui viene fuori il giusto tono, una forza, un messaggio che può̀ sembrare utopico e persino un po' reazionario, ma che emana una fortissima autenticità̀ e suggestione. In occasione di questa importante ricorrenza, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo filatelico, con cartolina celebrativa, dedicato all'evento.