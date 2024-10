“Sensibilizzare i giovani all’utilizzo della lingua sarda, per riscoprirne la vitalità e l’adattabilità nei più complessi aspetti creativi. E quindi far conoscere la profondità di una cultura ereditata dalla notte dei tempi”.

Con questa finalità l’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Martis, ha organizzato un laboratorio dal titolo “Poesias de palcu”, rivolto ai ragazzi dai 9 ai 18 anni dei comuni dell’Anglona e della bassa valle del Coghinas.

Le attività didattiche e i laboratori si svolgeranno il 4, il 9 e il 13 luglio, dalle 10.00 alle 12.00, nella Sala consiliare di Martis, e vedrà coinvolti i giovani appassionati di Bulzi, Nulvi, Perfugas, Laerru, Sedini, Tergu, Santa Maria Coghinas, Chiaramonti, Osilo, Erula, Valledoria e Castelsardo.

Le lezioni saranno tenute dal giovane poeta “A bolu” di Irgoli, Giuseppe Porcu, classe 1985, lo scorso anno insignito del premio Is.Be “Si moves sa limba, sa limba ti movet” per essersi particolarmente distinto nella promozione della lingua e della cultura dell’isola.

Previste lezioni teoriche e pratiche, finalizzate alla conoscenza della poesia estemporanea e alla sperimentazione. I risultati dei laboratori saranno presentati il 7 settembre in occasione della seconda edizione di “Martis in Poesia”. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo istitutobellieni@gmail.com o chiamare il numero 3490660196.