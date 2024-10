Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma, che si sente straniero a casa sua; l'altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata.

Nella puntata andata in onda ieri notte Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola, rivolgendosi all’agente Marco Cantabella gli dice: “Se scopro che mi stai tenendo nascosto qualcosa giuro che ti faccio trasferire a Ovodda”. E l’agente: “No, Ovodda no, però”.

Ovviamente questo passaggio televisivo non è risultato indifferente agli abitanti del piccolo centro della Barbagia che da sempre evidenziano come qui la qualità della vita sia nettamente superiore. Il trasferimento in Sardegna di un agente di Polizia come punizione utilizzato in una fiction TV ancora una volta appare non solo fuori luogo, ma anche di cattivo gusto.

LA RISPOSTA DELLA SINDACO DI OVODDA CRISTINA SEDDA. "Carissimi, mettendo da parte il nostro essere orgogliosi e permalosi, cerchiamo di ridimensionare la portata della vicenda. Per una volta Ovodda, paese dell'interno della Sardegna, viene citato in un programma televisivo a diffusione nazionale, a me sentire citare Ovodda da un attore come Amendola, per giunta di Roma, città che amo e di cui adoro la parlata, mi ha fatto solo che sorridere. Mi piace immaginare che chi ha scritto i dialoghi della fiction, l'abbia fatto sgranocchiando del buon pan'e fressa di Ovodda".