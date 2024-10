La tanto attesa fumata bianca per quanto riguarda la formazione della Giunta regionale non arriverà neppure oggi. Mentre a Cagliari si terrà l'insediamento del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, infatti, il governatore Christian Solinas è volato a Roma per risolvere alcune questioni improrogabili. L'annuncio dei sette assessori mancanti, dunque, può attendere.

Il presidente incontrerà il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli per definire i dettagli del nuovo schema di continuità territoriale, dopo aver avanzato l'ipotesi di suddividere i voli da e per lo scalo di Olbia per due vettori: Air Italy e Alitalia.

Per quanto riguarda gli aeroporti di Cagliari e Alghero, invece, l'accordo è stato trovato e oggi, salvo imprevisti, si dovrebbe trovare la quadra e risolvere definitivamente la questione.

L'altra questione da affrontare con urgenza è quella relativa alla crisi del porto di Cagliari. Alle 15, infatti, negli uffici del Ministero dei Trasporti, si terrà un vertice che vedrà a confronto le parti in causa che incontreranno il ministro Toninelli ed il viceministro Edoardo Rixi. Insieme cercheranno di trovare una soluzione per il futuro occupazionale di 700 lavoratori del sud Sardegna.

Nel frattempo in via Roma, a Cagliari, Michele Pais si insedierà in Consiglio e verranno eletti due vicepresidenti, tre questori e un segretario a partire dalle 10. Già dalle 9, invece, i sette componenti del Gruppo Misto si stanno consultando per individuare il presidente e l'ufficio di presidenza del nucleo consiliare.